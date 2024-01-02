Армия Израиля атаковала объект "Хезболлах" в Ливане

Это стало ответом на обстрел Адамита со стороны шиитского движения, сообщили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по военному объекту шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, откуда ранее был обстрелян район населенного пункта Адамит, где пять военнослужащих были ранены.

"Самолет ЦАХАЛ нанес удар по террористическому объекту "Хезболлах", откуда в понедельник были произведены запуски [снарядов] по Адамиту", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

В понедельник военные проинформировали, что пять военнослужащих ЦАХАЛ получили ранения в результате запусков снарядов из Ливана в направлении Адамита на севере еврейского государства.