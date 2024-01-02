СМИ: ГА парламента Турции может рассмотреть заявку Швеции в НАТО после зимних каникул

При этом телекомпания TRT Haber отметила, что процесс одобрения заявки королевства может затянуться

СТАМБУЛ, 2 января. /ТАСС/. Вопрос утверждения ратификационного протокола о принятии Швеции в НАТО может быть внесен в повестку Генассамблеи парламента Турции в январе, когда он вернется с зимних каникул. Об этом сообщает телекомпания TRT Haber.

Комиссия по международным делам турецкого Меджлиса 26 декабря одобрила заявку Швеции о принятии в альянс. Теперь голосование по этому вопросу должно состояться в рамках парламента в целом. Для его утверждения достаточно простого большинства принявших в голосовании депутатов 600-местного парламента.

TRT Haber отмечает, что процесс одобрения заявки Швеции может затянуться, так как в Анкаре пока считают недостаточными меры, предпринимаемые в Стокгольме по борьбе с терроризмом, в частности с Рабочей партией Курдистана, которая объявлена в Анкаре террористической организацией.

Глава комиссии по международным вопросам парламента Турции Фуат Октай сообщал ранее журналистам, что не ожидает скорой ратификации заявки Швеции на Генассамблее.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган со своей стороны отмечал, что увязывает вопрос одобрения заявки Швеции с принятием Конгрессом США решения о продаже Анкаре истребителей F-16. Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс на данный момент не ратифицировали только Венгрия и Турция. Для одобрения заявки королевства в НАТО Турция требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму, в частности в вопросе противодействия Рабочей партии Курдистана, которая объявлена в Анкаре террористической организацией.