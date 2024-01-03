Токаев оценил вклад Назарбаева в становление независимого Казахстана

Казахстанский лидер назвал первого президента республики исторической личностью

АСТАНА, 3 января. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев является исторической личностью, его вклад в построение республики заслуживает справедливой оценки. Об этом заявил действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью, опубликованном в газете Egemen Qazaqstan.

"Нурсултан Назарбаев - историческая личность, свидетель нескольких эпох. Он начал карьеру как комсомольский активист при Хрущеве, ушел в отставку спустя более шестидесяти лет. Его вклад в становление независимого Казахстана очевиден, он заслуживает справедливой исторической оценки", - полагает Токаев.

Он также высказал мнение об опубликованных в конце прошлого года мемуарах Назарбаева под названием "Моя жизнь. От зависимости к свободе", в которых бывший глава государства делится воспоминаниями о своем жизненном пути, периодах становления и развития страны. "На мой взгляд, эта книга представляет интерес как летопись строительства независимости. Как сказал один острослов, мемуары тем важны, что если там только 50% правды, то этого уже достаточно, чтобы представить масштаб исторических событий", - отметил президент.

Сам Токаев признался, что обычно с интересом читает мемуары, публицистику и политические очерки. "Но что касается написания собственных мемуаров, то мне сейчас не до этого", - пояснил он.

Лидер страны также рассказал, что во время его первых поездок по стране в качестве президента главы местных администраций пытались устраивать пышные церемонии, роскошные застолья и устанавливать билборды. "Эта практика была прекращена. Я посещаю регионы с рабочими целями, с деловой программой. Уверен, такая практика работы на местах укоренится, и мы полностью отойдем от торжественных церемоний с привлечением общественности и большими тратами финансовых средств", - подчеркнул он.

В 2019 году Назарбаев заявил об отставке, указав на необходимость прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат преобразования в республике. В соответствии с конституцией полномочия главы государства были тогда возложены на Токаева как председателя верхней палаты парламента. В июне того же года Токаев одержал победу на президентских выборах. В ноябре 2022 года на внеочередных выборах он был вновь избран президентом Казахстана на однократный семилетний срок.