Палестина солидарна с позицией Египта, Иордании и Саудовской Аравии по Газе

В частности, стороны считают необходимым прекратить агрессию Израиля в анклаве

КАИР, 3 января. /ТАСС/. Позиция палестинского руководства в отношении необходимости прекращения израильской агрессии совпадает с подходом к этому вопросу Египта, Иордании и Саудовской Аравии. С таким заявлением выступил представитель администрации президента Палестины.

"Позиции Палестины, Египта, Иордании и Саудовской Аравии, которые заключаются в необходимости прекращения агрессии [Израиля], полностью совпадают", - приводит его слова саудовский телеканал Asharq News. Дальнейшее развитие ситуации в секторе Газа, добавил представитель палестинского руководства, должно сводиться к пониманию, что "либо мир и безопасность будут обеспечены для всех сторон, либо ни того, ни другого не будет ни для кого".

Также администрация Палестины в своем первом комментарии по поводу убийства в Ливане одного из лидеров движения ХАМАС Салеха аль-Арури указала, что этот шаг "является опасной эскалацией, которая не принесет спокойствия Израилю".

Ранее ХАМАС подтвердило гибель члена своего руководства в результате атаки израильских беспилотников на шиитский пригород Дахия ливанской столицы. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху угрожал расправиться с аль-Арури еще до начала конфликта между ХАМАС и Израилем 7 октября 2023 года. В 2017 году аль-Арури был избран заместителем главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и до последнего времени считался вторым человеком в движении.