Армия Израиля заявила об уничтожении нескольких противотанковых отрядов в Газе

ВМС Израиля продолжают действовать вдоль побережья Газы, поддерживая сухопутные войска, отметили в пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 января. /ТАСС/. Израильские военные за последнее время уничтожили в ходе операции в секторе Газа несколько отрядов палестинских радикалов, вооруженных противотанковыми ракетами. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля уничтожила противотанковые отряды террористов в различных районах сектора Газа. В городе Хан-Юнис трое террористов попытались заложить взрывное устройство рядом с военнослужащими Армии обороны Израиля. В ответ самолет ВВС Израиля, направляемый [сухопутными] войсками, нанес удар по террористам и уничтожил их. Кроме того, войска уничтожили еще двух террористов, которые прятались в соседнем здании, а истребитель нанес удар по складу оружия [радикального палестинского движения] ХАМАС", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в армии, во время боя в Хан-Юнисе по израильским подразделениям была выпущена противотанковая ракета, вскоре после чего истребитель ВВС Израиля нанес удар по пусковой установке, откуда наносился удар, и по находившемуся там отряду боевиков.

Еще один авиаудар был нанесен по выявленному в анклаве военному объекту ХАМАС, использовавшемуся, по данным израильской армии, противотанковыми отрядами ХАМАС, и еще по двум строениям, к которым бежали боевики и в которых находилось большое количество оружия.

Помимо этого, в районе лагеря беженцев Эль-Бурейдж израильские войска обнаружили установки для запуска ракет большой дальности, сообщили в пресс-службе. ВМС Израиля продолжают действовать вдоль побережья Газы, поддерживая сухопутные войска, отметили в армии. "В ходе совместных действий в воздухе, на море и на суше военно-морские подразделения Армии обороны Израиля обнаружили и уничтожили террористов, устраивавших засады сухопутным подразделениям", - говорится в сводке.