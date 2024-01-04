США выразили желание, чтобы Украина стремилась не допускать гибели гражданских лиц

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что Вашингтон хочет, чтобы любая страна, участвующая в конфликте, соблюдала международное гуманитарное право

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Власти США хотят, чтобы Украина делала все возможное для недопущения гибели гражданского населения при боевых действиях. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Что касается избежания Украиной гибели гражданских, конечно, мы всегда хотим, чтобы любая страна, участвующая в конфликте, соблюдала законы войны, соблюдала международное гуманитарное право и делала все возможное, чтобы свести к минимуму гибель гражданских", - сказал он. Миллер отвечал на вопрос журналиста, который заострил внимание на том, что США заявляют властям Израиля о необходимости не допускать гибели гражданского населения, и спросил, добивается ли Вашингтон этого же от Киева.