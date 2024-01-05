Япония выделит $32,7 млн на оказание помощи пострадавшим от землетрясений

Глава Минфина Сюнъити Судзуки отметил, что средства пойдут из резервного фонда бюджета на 2023 финансовый год

ТОКИО, 5 января. /ТАСС/. Правительство Японии выделит 47,4 млрд иен ($32,7 млн) в качестве помощи пострадавшим от землетрясений, которые продолжаются в центральной части страны уже пятый день. Об этом журналистам сообщил глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки по итогам встречи с премьером Фумио Кисидой.

"Мы должны направить необходимые средства на помощь местным жителям, оказавшимся в беде", - отметил он, добавив, что средства пойдут из резервного фонда бюджета на текущий 2023 финансовый год (завершается 31 марта 2024 года). В первую очередь они пойдут на оперативное приобретение товаров первой необходимости - питьевой воды, провизии, газовых плит и топлива.

В ближайшее время правительство также намерено согласовать экстренный пакет финансовой помощи, средства из которого пойдут на постройку новых домов для тех, кто потерял жилье в результате землетрясений.