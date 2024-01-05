БДИПЧ ОБСЕ выразило обеспокоенность гражданскими жертвами "в РФ и на Украине"

В организации отметили, что нормы международного права запрещают наносить удары по гражданским лицам и инфраструктуре

ВЕНА, 5 января. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразило обеспокоенность относительно жертв среди гражданского населения "на Украине и в России".

"БДИПЧ крайне обеспокоено увеличением количества атак, влекущих за собой жертвы среди гражданских как на Украине, так и в России", - говорится в сообщении в X (ранее Twitter).

В организации указали, что нормы международного права запрещают наносить удары по гражданской инфраструктуре и гражданским лицам.

Министерство обороны РФ неоднократно подчеркивало, что российские удары наносятся исключительно по военным целям высокоточным оружием.