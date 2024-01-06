Кандидат в президенты Рамасвами намерен вывести США из НАТО в случае победы на выборах

Претендент на пост главы Соединенных Штатов, в частности, считает, что экспансионизм альянса после холодной войны неоправданно увеличил риск крупного конфликта с Россией, сообщает газета Politico

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Претендент на пост президента США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами в случае победы на выборах в 2024 году выведет страну из НАТО. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, если Рамасвами или другой близкий к его позиции политик, например экс-президент Дональд Трамп, победит в президентской гонке, "дни НАТО могут быть сочтены".

"Вивек серьезно обеспокоен тем, что большинство союзников по НАТО не могут выполнить обязательства по военным расходам, и при необходимости проведет переоценку уровня нашей собственной поддержки. Он также считает, что экспансионизм НАТО после холодной войны неоправданно увеличил риск крупного конфликта с Россией", - заявила представитель предвыборного штаба республиканца Триша Маклоклин.

Politico подчеркивает, что у Рамасвами мало шансов лично распорядиться будущим США в альянсе, поскольку в опросах он занимает четвертое место среди претендентов-республиканцев и вряд ли победит на праймериз. Тем не менее издание предполагает, что он может войти в состав сформированной республиканцами администрации, особенно в случае победы Трампа.

Ранее Рамасвами заявлял, что Соединенные Штаты должны пообещать, что Украина не войдет в НАТО.