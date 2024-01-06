СМИ: Израиль пытается оказать давление на Международный суд ООН в связи с обращением ЮАР

По информации Axios, соответствующая телеграмма израильского МИД свидетельствует "о дипломатическом плане Израиля в преддверии слушаний в Международном суде на следующей неделе"

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Израильский МИД поручил посольствам попросить дипломатов и политиков в разных странах выступить в поддержку Израиля в связи с обращением ЮАР в Международный суд ООН по поводу действий Тель-Авива в секторе Газа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на телеграмму внешнеполитического ведомства, копию которой предоставили израильские чиновники.

В соответствующем заявлении ЮАР содержится требование признать еврейское государство нарушителем Конвенции о геноциде в связи с военной операцией в палестинском анклаве.

По данным Axios, телеграмма израильского МИД свидетельствует "о дипломатическом плане Израиля в преддверии слушаний в Международном суде на следующей неделе". Он заключается в том, чтобы "оказать международное давление на суд во избежание запрета, предписывающего Тель-Авиву приостановить военную кампанию в секторе Газа".

Согласно сообщению, "стратегическая цель" Израиля состоит в том, чтобы суд отклонил требование о судебном запрете, воздержался от определения действий Израиля в анклаве как геноцида и признал, что израильские военные действуют в Газе в соответствии с международным правом. Израильский МИД отказался от комментариев, отмечает портал.