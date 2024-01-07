NBC: переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников продолжаются

Недавние события "повлияли на атмосферу вокруг них", заявили источники телеканала

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Официальные переговоры между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа, продолжаются после убийства в пригороде Бейрута члена руководства группировки Салеха аль-Арури. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их словам, официальные переговоры при посредничестве Катара продолжаются, но недавние события "повлияли на атмосферу вокруг них". Также отмечается, что у ХАМАС нет стимула освобождать заложников, так как Израиль возобновит нанесение ударов по анклаву.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о заморозке переговоров.

ХАМАС официально подтвердило гибель члена руководства группировки Салеха аль-Арури в результате атаки израильских беспилотников в пригороде Дахия Бейрута. Вместе с аль-Арури погибли два командира боевого крыла ХАМАС - "Бригад Иззэддина аль-Кассама".

Аль-Арури называют одним из основателей боевого крыла ХАМАС. В 2017 году Аль-Арури был избран заместителем главы политбюро ХАМАС и до последнего времени считался "номером два" в радикальном движении. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожал расправиться с ним еще до эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем 7 октября 2023 года.