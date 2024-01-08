США будут действовать в ответ на готовность объявить о независимости Республики Сербской

Конституция Боснии и Герцеговины не предусматривает права на отделение, поэтому США будут действовать в случае попыток изменить этот основополагающий элемент Дейтона, заявило американское посольство в Сараево

БЕЛГРАД, 8 января. /ТАСС/. Два истребителя F-16 Fighting Falcon ВВС США пролетят в рамках тренировочной миссии над территорией Боснии и Герцеговины (БиГ) 8 января. Как заявило американское посольство в Сараево, этот шаг в том числе продемонстрирует приверженность Вашингтона обеспечению территориальной целостности БиГ и готовность действовать в случае попыток отделения каких-либо территорий.

"Эти двусторонние учения являются примером продвинутого военного сотрудничества, которое способствует миру и безопасности на Западных Балканах и демонстрирует приверженность Соединенных Штатов обеспечению территориальной целостности БиГ перед лицом антидейтонских и сепаратистских действий. Соединенные Штаты подчеркнули, что Конституция БиГ не предусматривает права на отделение, поэтому они будут действовать, если кто-то попытается изменить этот основополагающий элемент Дейтона", - говорится в заявлении диппредставительства. В маневрах также примет участие самолет KC-135 Stratotanker, который должен дозаправиться над территорией Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины), координацией займутся в том числе Силы специального назначения Армии США.

"Американские самолеты вернутся на базу сразу после завершения миссии. Способность быстро развернуться, достичь цели и вернуться на базу демонстрирует возможность Соединенных Штатов проецировать мощь где угодно в любой момент и действовать вместе с союзниками и партнерами", - отметило посольство.

Президент РС Милорад Додик ранее предупреждал о готовности объявить о независимости энтитета в случае дальнейших попыток лоббирования высоким представителем ООН в БиГ Кристианом Шмидтом законов, ущемляющих права боснийских сербов. 9 января Республика Сербская отмечает национальный праздник. Боснийские власти объявили этот праздник неконституционным, а Шмидт призывал правоохранительные органы предотвращать праздничные мероприятия.

Устройство Боснии и Герцеговины

Согласно конституции, предложенной в рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение, подписано 14 декабря 1995 года в Париже), БиГ состоит из двух образований: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории страны) и Республики Сербской (около 49% территории), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Функции главы государства выполняет коллективный орган - Президиум БиГ. В мае 2021 года послы стран руководящего комитета решили назначить Кристиана Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН.

Россия, входящая в комитет, выступила против такого решения. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявлял, что Босния и Герцеговина является состоявшимся государством и попытки извне руководить процессами в этой стране являются атавизмом, который должен быть немедленно устранен. В настоящее время руководство РС не признает легитимности Шмидта и намерено отозвать свое согласие на общую армию и общий судебный и прокурорский совет БиГ.