Баланс между Россией и ЕС: как Додик управляет Республикой Сербской

Президент Республики Сербской Милорад Додик прибыл в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Лидер боснийских сербов старается удерживать баланс между добрыми отношениями с РФ и сотрудничеством с ЕС. К тому же он известен как борец за отделение РС от Боснии и Герцеговины. О главных особенностях политики Додика — в материале ТАСС

В Москве Милорад Додик уже встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Они обменялись мнениями по вопросу региональной безопасности в современных геополитических условиях.

На встрече с Путиным Додик планирует обсудить "мир в будущем". "Чтобы мы могли приспособиться ко всему этому, потому что очевидно, что мир больше не такой, как десять лет назад", — говорил он.

Президент РС уже дал интервью телеканалу НТВ, в котором заявил, что необходимо понимать роль России в мировом сообществе и уважать ее.

Отношения с Россией

Россия высоко ценит последовательное выступление Республики Сербской за поддержание добрых отношений с РФ, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Возглавляемый Милорадом Додиком энтитет Боснии и Герцеговины действительно неоднократно подтверждал стремление к поддержанию дружественных отношений с Россией. В частности, глава Республики Сербской регулярно напоминает об отказе энтитета от введения санкций против России, несмотря на давление Евросоюза и США.

При этом сербский член Президиума БиГ Желька Цвиянович обратила внимание, что единого мнения по этому поводу в Боснии и Герцеговине нет. По ее словам, ее коллеги по Президиуму БиГ от хорватов (Желько Комшич) и бошняков (Денис Бечирович) лично поддерживают введение таких рестрикций.

Как устроена Босния и Герцеговина Боснийская война 1992–1995 годов завершилась подписанием Дейтонского соглашения, согласно которому страна де-факто превращалась в конфедерацию, несмотря на отсутствие четкого упоминания об этом. Согласно конституции, предложенной Дейтонским соглашением, БиГ состоит из двух образований: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ, 51% территории страны) и Республики Сербской (49% территории). У каждой из них есть собственные конституция, президент, правительство, парламент, суды и полиция. В состав БиГ также входит округ Брчко, который находится под международным контролем. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики). Управление страной осуществляется, по сути, через высокого представителя, который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Функции главы государства выполняет коллективный орган — Президиум БиГ, который состоит из трех человек: серба, хорвата и бошняка, избираемых одновременно на четыре года прямым голосованием. Хорват и бошняк избираются в ФБиГ, а серб — в РС. Показать ещё

Но сам Додик предупредил, что присоединение сербов к санкционной политике или осуждение позиции властей РФ не приведет к получению преференций со стороны Запада, зато станет причиной потери друзей, "которые оказались нашей единственной опорой в истории".

Политику западных государств Додик объяснил тем, что они совершенно не заинтересованы в сильной России. "Их устраивает нестабильная Россия, а не Путин, который сплотил и укрепил Россию. Внезапно выясняется, что у Путина более мощное вооружение, чем у Запада, поэтому на Западе возникла паника", — говорил глава Республики Сербской.

К самому российскому лидеру Додик тоже относится с уважением. В начале января он удостоил Владимира Путина высшей награды республики — ордена Республики Сербской с цепью — за особую патриотическую заботу и любовь к Республике Сербской и вклад в укрепление российско-сербского сотрудничества.

"Я горжусь, рад и счастлив, что по случаю Дня Республики и от имени Республики Сербской, ее учреждений и граждан я награждаю орденами и наградами друзей республики и выражаю им глубочайшее уважение", — отмечал Додик.

Своим решением о награждении российского президента он вызвал осуждение Евросоюза.

Путь в ЕС

Действия главы Республики Сербской часто становятся поводом для критики со стороны ЕС. В очередной раз он подвергся ей за нынешний визит в Россию. Как отметил еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархели, слова которого приводило Reuters, союзники Евросоюза не совершают визитов в РФ.

"Нам нужно, чтобы Босния и Герцеговина была нашим союзником. Наши союзники не едут в Россию, таково мое послание. Кто хочет быть нашим союзником, тот не едет в Россию", — говорил Вархели.

Несмотря на то что позиция Республики Сербской в отношении России расходится с политикой Евросоюза, Босния и Герцеговина намерена развивать сотрудничество с ЕС и продолжать свой путь в объединение. При этом в октябре прошлого года Додик заявил, что после предоставления Украине статуса кандидата на вступление в сообщество интерес БиГ к этому серьезно снизился.

"Во внешнеполитическом плане мы должны признать, что наш прошлый энтузиазм 30-летней давности по отношению к ЕС серьезно уменьшился. <...> Европейский союз показал себя непоследовательным, когда после 10–15 лет упорной политики Босния и Герцеговина не получила статус кандидата в ЕС, а этот статус дали Украине", — сказал Додик.

Спустя около двух месяцев после такого заявления главы государств и правительств Евросоюза все же утвердили решение о предоставлении Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в сообщество.

Теперь Додик ставит ЕС условия. По его словам, объединение должно предоставить БиГ финансовую помощь в размере €20 млрд на евроинтеграцию. Как он объяснил, эти средства нужны, чтобы с соблюдением конституции и Дейтонского соглашения до 2027 года привести законы, стандарты и институты власти страны в соответствие с требованиями ЕС.

"Приветствую решение председателей правительств Европеского союза о признании БиГ как кандидата на членство в ЕС. 20 лет с момента "великого" салоникского обещания о членстве ЕС потратил в пустых разговорах и красивой лжи. Пришло время Европейскому союзу и нам, БиГ с энтитетами, вместе и как партнерам для обоюдного удовольствия завершить этот процесс", — отмечал Додик.

Отношения с НАТО

Республика Сербская будет развивать сотрудничество с Россией, Китаем и США, продолжать свой путь в ЕС, при этом не вступая в НАТО, — такой позиции придерживается Додик. По его словам, членство БиГ в Североатлантическом альянсе даже не рассматривается.

"Они нас бомбили два раза, бросали нам на головы обедненный уран, тренировались, уничтожая нашу цивилизацию. Как только вы упоминаете НАТО, для меня это синоним обедненного урана и ничего больше", — напоминал политик в интервью ТАСС.

Он заверил, что у БиГ нет перспективы вступления в альянс, потому что Республика Сербская этого не допустит.

Более того, как он полагает, РС должна прекратить любые виды взаимодействия с Североатлантическим альянсом. "Я буду требовать от всех членов комиссии по сотрудничеству с НАТО, которую формирует Совет министров, прекратить свою работу, потому что их работа там бессмысленна", — говорил Додик.

Стремление к отделению

Додик не раз говорил о планах добиться независимости Республики Сербской. При этом он отмечал, что это произойдет не военным, а мирным путем. "У нас нет военного плана, все наши планы не военные, а мирные. С нашей стороны будет мир", — говорил он.

Политик не раз становился объектом санкционного давления со стороны США. Вашингтон ввел рестрикции против него в 2017 году. Как тогда пояснили в американском Минфине, решение было принято на основании указа, позволяющего вводить санкции против лиц и организаций, которые "подрывают или могут подорвать" Дейтонское соглашение. По мнению Минфина, Додик "активно препятствовал" реализации данного документа.

В начале января прошлого года США внесли политика в еще один черный список, а также ввели санкции против связанного с ним телеканала Alternativna Televizija за якобы коррупционную деятельность.

Додик назвал американские санкции инструментом, время которого прошло. По его мнению, рестрикции США введены "по рефлексу из прошлого" и больше отражают слабость США, чем силу.

Ограничительные меры против Додика вводил и Лондон.

Правительство Республики Сербской 23 марта текущего года решило приостановить контакты с посольствами США и Великобритании до тех пор, пока они не прекратят "практику вмешательства во внутренние дела БиГ". Додик пояснил, что принять такое решение "вынудили американская и британская стороны", которые не подписывали Дейтонское соглашение, но открыто поддерживают высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта, назначенного в мае 2021 года послами стран руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения без решения Совета Безопасности ООН. Входящая в комитет Россия выступила против такого решения. Руководство РС не признает легитимность Шмидта и намерено отозвать свое согласие на общую армию и общий судебный и прокурорский совет БиГ.

Додик также предупредил, что Республика Сербская готова объявить о своей независимости, если Шмидт примет новый закон о собственности, который подразумевает передачу недвижимости, находящейся в пользовании правительства РС, органов местного самоуправления и предприятий, в собственность Боснии и Герцеговины. Как напомнил Додик, в соответствии с Дейтонским соглашением имущество, которое находится на территории Республики Сербской, принадлежит этому энтитету.

Кроме того, президент РС высказывался в пользу объединения сербов в одном государстве. "Мне нравится, когда сербы объединяются вокруг Сербии. Я бы хотел, чтобы сербы однажды объединились на этой территории. <...> Я не верю в Боснию и Герцеговину, это сколоченное на скорую руку [государство], и у него никогда не было шансов на успех. Это эксперимент, который сделали иностранцы, чтобы было чем обучать свои необразованные элиты, которые потом будут работать в других странах мира", — говорил он.

Сегодня большая часть сербов — около 7 млн человек — живет в Сербии. Еще 1,1 млн живут в Республике Сербской.

Дискуссия по этому вопросу активизировалась в апреле 2021 года, когда на Балканах обсуждался неофициальный документ, предлагающий переформатировать регион с целью решения национального вопроса албанцев, сербов и хорватов, который якобы направил в Брюссель премьер Словении Янез Янша.

В документе предлагалось объединить непризнанное Косово с Албанией, а большую часть территории Республики Сербской — с Сербией в обмен на согласие Белграда признать объединение Албании и Косова. Большинство хорватских кантонов БиГ предлагалось присоединить к Хорватии или предоставить им особый статус.

Обсуждение этого вопроса не привело к реальным действиям — вопрос устройства БиГ по-прежнему остается на повестке.

Лидия Мисник