Глава МИД Израиля сообщил, что обсудил с госсекретарем США ситуацию в Газе

Исраэль Кац и Энтони Блинкен также поговорили об освобождении удерживаемых в анклаве заложников и борьбе с движениями ХАМАС и "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 января. /ТАСС/. Глава МИД Израиля Исраэль Кац сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников и борьбу с движениями ХАМАС и "Хезболлах".

"Я встретился со своим американским коллегой Блинкеном. Я поблагодарил его за поддержку Израиля президентом [США Джо] Байденом и указал на цели войны, которыми являются возвращение заложников, разгром террористической организации ХАМАС и изгнание "Хезболлах" из Южного Ливана с тем, чтобы позволить жителям юга и севера [Израиля] безопасно вернуться в свои дома", - написал Кац на своей странице в X (ранее Twitter). "Госсекретарь подчеркнул, что США привержены безопасности Израиля", - добавил глава МИД еврейского государства.

4 января Блинкен отправился в ближневосточное турне, предусматривающее посещение Израиля, Турции, а также арабских государств. В декабре 2023 года портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что шеф американской дипломатии намерен в конце первой недели января обсудить урегулирование ближневосточного конфликта с официальными лицами на Западном берегу реки Иордан, а также в Израиле, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.