Сомалийская община призвала лишить премьера Эфиопии Нобелевской премии мира

Диаспора запустила онлайн-петицию в связи с недавним соглашением между Аддис-Абебой и властями непризнанного Сомалиленда о доступе к порту Бербера

НАЙРОБИ, 9 января. /ТАСС/. Сомалийская диаспора за рубежом запустила онлайн-петицию с призывом к Нобелевскому комитету лишить премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда премии мира в связи с недавним соглашением между Аддис-Абебой и властями непризнанного Сомалиленда о доступе к порту Бербера на северо-западе Сомали. Об этом сообщило агентство SONNA.

"Немедленное лишение [Абия Ахмеда] Нобелевской премии мира <…> имеет первостепенное значение для сохранения репутации этой уважаемой награды. Нобелевская премия мира не должна быть инструментом поощрения конфликтов", - сказано в петиции.

Представители сомалийской диаспоры также высказали мнение, что "агрессивная" политика эфиопского премьера в регионе Африканского Рога может привести к расширению влияния террористической организации "Аш-Шабаб", что может свести на нет текущие усилия правительства Сомали по борьбе с группировкой. По состоянию на 14:00 мск петицию на платформе change.org подписали уже более 12 тыс. человек.

Нобелевская премия мира была присуждена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду в 2019 году "за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей".

Как ранее сообщала газета Addis Standard, 1 января премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Сомалиленда Муса Бихи Абди заключили меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа к морским портам. В документе указано, что Сомалиленд, расположенный к северо-западу от Сомали, предоставит 20 км морского пространства в обмен на признание независимости со стороны Эфиопии, что рассматривается властями Сомали как нарушение суверенитета. Меморандум вызвал негативную реакцию со стороны правительства Сомали и сомалийской общины. Международное сообщество пообещало поддержку правительству, признавая его право на защиту своего суверенитета и территориальной целостности.