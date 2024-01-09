WP: на Ближнем Востоке с октября погибло больше журналистов, чем за два года на Украине

По данным управления по работе со средствами массовой информации в секторе Газа, за три месяца в ближневосточном конфликте погибли почти 110 сотрудников СМИ

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. За три месяца с начала обострения ближневосточного конфликта погибло больше журналистов, чем за два года боевых действий на Украине.

Об этом сообщила газета The Washington Post (WP), ссылающаяся на данные управления по работе со средствами массовой информации в секторе Газа, согласно которым с 7 октября 2023 года в ближневосточном конфликте погибли почти 110 журналистов.

"Это самое большое число погибших журналистов в зоне конфликтов за последние годы - всего за несколько месяцев оно превзошло число жертв среди представителей прессы, работавших на Украине в течение двух лет", - пишет издание. При этом WP не приводит данных о том, сколько журналистов погибло на Украине.

Газета отмечает, что, по некоторым оценкам, с начала обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб каждый десятый журналист.

Последними жертвами израильских ударов по палестинскому анклаву стали члены съемочной группы катарского телеканала Al Jazeera. Один из погибших - старший сын корреспондента Al Jazeera Ваэля ад-Дахдуха, Хамза - его мать, - сестра и брат погибли 25 октября в результате удара Израиля. Еще одной жертвой атаки израильских военных стал Мустафа Сурья, также являвшийся сотрудником катарского телеканала. Инцидент произошел в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Израильский снаряд попал в автомобиль, в котором находились журналисты.