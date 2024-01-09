Премьер Финляндии подтвердил, что граница с Россией не откроется

Петтери Орпо отметил, что "при принятии решения на одной чаше находится граница и национальная безопасность, а на другой - к примеру, положение россиян", проживающих в стране

ХЕЛЬСИНКИ, 9 января. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что пропускные пункты на границе с Россией не будут открыты после 14 января. Об этом он заявил в интервью общественному вещателю Yle.

"Судя по имеющейся у меня информации, в России ничего не изменилось. Я считаю, что оценка угрозы остается на прежнем уровне. Она предполагает необходимость дальнейших действий (ограничений)", - сказал Орпо. При этом он напомнил, что правительство должно принять новое решение в ближайшие несколько дней.

Премьер отметил, что при принятии решения на одной чаше находится граница и национальная безопасность, а на другой - к примеру, положение россиян, проживающих в Финляндии. "Правительство пришло к выводу, что безопасность границ является для нас критическим вопросом", - резюмировал Орпо.

Ранее правительство Финляндии решило закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ на период с 30 ноября по 14 декабря 2023 года, два КПП были вновь открыты, но из-за возобновления притока мигрантов из третьих стран граница закрылась с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.