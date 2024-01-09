МВД Грузии возбудило дело по факту осквернения иконы с изображением Сталина

Ведомство начало производство дела по мелкому хулиганству

ТБИЛИСИ, 9 января. /ТАСС/. МВД Грузии завело дело по статье о хулиганстве после того, как неизвестные облили краской икону Матроны Московской, вывешенную в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба, на которой также изображен Иосиф Сталин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"МВД начало производство дела по статье 166 (мелкое хулиганство - прим. ТАСС) Кодекса административных правонарушений в связи с фактом, произошедшим в кафедральном соборе Самеба. Материалы дела будут переданы в суд для дальнейшего реагирования", - указали в ведомстве.

Во вторник гражданская активистка Ната Перадзе в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) опубликовала кадры с испачканной синей краской иконой.

Экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки в канун Рождества опубликовал видео из собора с изображением иконы, на одном из фрагментов которой можно увидеть Сталина и Матрону Московскую. Это вызвало в грузинском обществе оживленную реакцию. Часть жителей страны считает, что икона, на которой есть изображение Сталина, не должна находиться в храме. Патриархия в свою очередь утверждает, что икона посвящена Матроне Московской, а не Сталину.

Как ранее сообщила бывший лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили, именно она и ее единомышленники подарили собору эту икону.