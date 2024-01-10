Sky: хуситы выпустили ракету по судну в Красном море

Телеканал не сообщил, какой стране принадлежит корабль

КАИР, 10 января. /ТАСС/. Мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало во вторник судно в Красном море. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на йеменские военные источники.

По их информации, силы "Ансар Аллах" выпустили ракету по судну в южной части Красного моря. Телеканал не уточнил тип судна и его страновую принадлежность.

При этом, согласно агентству Reuters, специализирующаяся на вопросах морской безопасности британская компания Ambrey получила два сообщения от торговых судов о подозрительной активности к юго-западу от йеменского города Мокка. Информации о повреждении какого-либо судна не поступало.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября несколько коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" территории. Кроме того, хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader, на борту которого находились более 20 членов экипажа.

В ответ на действия хуситов власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.