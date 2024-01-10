Генсек ОАГ заверил Эквадор в поддержке в борьбе с бандами

Контроль за центрами содержания под стражей со стороны сил государственной безопасности имеет важное значение, отметил Луис Альмагро

ГАВАНА, 10 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро заявил во вторник, что руководство Эквадора может рассчитывать на поддержку в урегулировании проблем с безопасностью в стране.

"Мы выражаем поддержку чрезвычайным мерам, принятым президентом Даниэлем Нобоа. Борьба с организованной преступностью и правонарушениями <…> имеет основополагающее значение в регионе. Контроль за центрами содержания под стражей со стороны сил государственной безопасности имеет важное значение. Эквадор может рассчитывать на поддержку Генерального секретариата ОАГ усилий по обеспечению безопасности в стране", - говорится в сообщении генсека в X (ранее Twitter).

Во вторник Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране внутреннего вооруженного конфликта, и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Объявление было сделано после захвата в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые вели прямой эфир из студии в городе Гуаякиль. Полиция задержала 13 человек, все заложники были освобождены.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по кличке Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.