В МИД РФ осудили террористические методы группировок в Эквадоре

Согласно комментарию официального представителя ведомства Марии Захаровой, Россия приносит соболезнования семьям погибших

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что эквадорские власти смогут поставить эффективный заслон разгулу преступных элементов и собственными силами, без вмешательства извне, вернут контроль над ситуацией. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Рассчитываем, что эквадорские власти смогут поставить эффективный заслон разгулу преступных элементов. Собственными силами, без вмешательства извне, вернут контроль над ситуацией, восстановят спокойствие и правопорядок", - подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что Россия решительно осуждает террористические методы группировок в Эквадоре, включая захват заложников. "Выражаем солидарность с правительством и народом Эквадора, которые столкнулись с резкой активизацией деятельности криминальных структур, направленной на дестабилизацию внутриполитической обстановки. Решительно осуждаем используемые вооруженными группировками террористические методы, включая захват заложников. Приносим соболезнования семьям погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе бандитских вылазок", - отметила Захарова.

Вместе с тем, дипломат призвала россиян учитывать нестабильность ситуации в Эквадоре при планировании поездок туда, а находящихся там граждан РФ избегать посещения общественных мест.