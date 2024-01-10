В Эквадоре заявили о приостановке всех массовых мероприятий

Согласно заявлению Министерства спорта страны, решение касается объектов, находящихся в ведении ведомства, а также других мест отдыха на территории государства

КАРАКАС, 10 января. /ТАСС/. Все массовые мероприятия в Эквадоре приостановлены в связи с введенным чрезвычайным положением из-за беспорядков в стране. Об этом заявило Министерства спорта Эквадора.

"С целью защиты спортсменов, работников соответствующих организаций, а также граждан в Эквадоре приостановлены все массовые мероприятия", - указано в сообщении, опубликованном на странице ведомства в X (ранее Twitter).

Решение касается объектов, находящихся в ведении министерства спорта, а также других мест отдыха в стране.