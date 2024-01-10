Королева Дании Маргрете II после отречения от престола станет регентом

Она будет возглавлять страну в отсутствие правящего монарха

СТОКГОЛЬМ, 10 января. /ТАСС/. Королева Дании Маргрете II после отречения в пользу своего сына, наследного принца Фредерика, станет регентом или временно исполняющей обязанности регента и будет возглавлять страну в отсутствие правящего монарха, если, например, тот отправится с визитом в другую страну. Об этом сообщает королевская пресс-служба.

Маргрете становится вторым по очередности заместителем будущего короля. Первым станет принц Кристиан, сын Фредерика, который получил титул регента в ноябре 2023 года, когда ему исполнилось 18 лет.

"Как regent ad interim королева будет принимать на себя обязанности главы государства, когда Их королевские высочества наследный принц и принц Кристиан не смогут выполнять их после 14 января. Например, во время пребывания за границей", - объяснили в королевской пресс-службе будущие полномочия Маргрете II.

Кроме нее, регентами могут быть будущая королева Мэри, будущий наследный принц Кристиан, сестра и младший сын Маргрете принцесса Бенедикте и принц Иоахим. Маргрете также продолжит оставаться "Ее Величеством" после отречения.

О том, что королева Дании Маргрете II отречется от престола 14 января 2024 года после 52 лет правления, стало известно 31 декабря. 83-летняя королева объяснила, что после операции на спине в феврале 2023 года она задумалась о том, не пора ли "передать ответственность следующему поколению", и решила, что сейчас - самое подходящее время. Новым королем станет ее сын, 55-летний наследный принц Фредерик.