В Колумбии усилили охрану границы из-за активизации банд в Эквадоре

Министр национальной обороны Иван Веласкес Гомес выразил готовность страны сотрудничать с властями Эквадора

ГАВАНА, 10 января. /ТАСС/. Руководство Колумбии приняло решение увеличить контингент военных и правоохранителей в приграничных с Эквадором районах для контроля прибывающих в республику после обострения ситуации с безопасностью из-за действий бандитских группировок в сопредельной стране. Об этом в среду сообщил министр национальной обороны Иван Веласкес Гомес.

"Необходимо предотвратить въезд в страну людей с уголовными преступлениями или проблемами, связанными с незаконным оборотом наркотиков, - заявил министр, чье выступление транслировал местный телеканал Canal 1. - Перед лицом процесса, который переживает Эквадор, выражаем нашу готовность и волю сотрудничать с властями Эквадора". Ранее президент Колумбии Густаво Петро выразил готовность помочь Эквадору в борьбе с беспорядками, если власти соседней страны обратятся с соответствующей просьбой.