11 января, 14:07
Вооруженный конфликт в Эквадоре

В эквадорском городе Гуаякиле восстановили движение общественного транспорта

Провинция Гуаяс ранее из-за проблем с обеспечением безопасности была вынуждена временно остановить движение

КАРАКАС, 11 января. /ТАСС/. Движение общественного транспорта восстановлено в крупнейшем городе Эквадора Гуаякиле с населением более 2 млн человек.

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Об этом говорится в сообщении Федерации городского транспорта провинции Гуаяс, которая ранее из-за проблем с обеспечением безопасности была вынуждена временно остановить движение.

В ночь со среды на четверг в Гуаякиле прошел сильный дождь и вызвал подтопление на дорогах, что вновь затруднило работу городского транспорта. Ранним утром количество пассажиров в автобусах было крайне малым, на дорогах города редко встречаются автомобили, сообщает эквадорское издание El Universo. 

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