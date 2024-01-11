Херш: госпитализация Остина помешала защите эсминца США от атак в Красном море

Публицист отмечает, что такая ситуация потенциально могла повлечь за собой огромные последствия в условиях палестино-израильского конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Капитан американского эсминца Laboon обращался в Пентагон после того, как судно атаковали в Красном море, но не получил ответа из-за госпитализации министра обороны Ллойда Остина. Об этом заявил в своем блоге в Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"Отсутствие руководства в Пентагоне сразу же сказалось, когда эсминец Laboon, которые патрулирует Красное море <...> подвергся угрозе со стороны беспилотника йеменских мятежников-хуситов, который нес ракету. Капитан судна имел право действовать в рамках самообороны, и дрон был уничтожен, но капитан хотел большего. Он неоднократно просил наделить его полномочиями, чтобы уничтожить объект на берегу Йемена, с которого совершалась атаки беспилотника. Его запрос на защиту своего корабля <...> требовал одобрения на высоком уровне от исчезнувшего госпитализированного Остина и был проигнорирован", - пишет Херш.

Публицист отмечает, что такая ситуация потенциально могла повлечь за собой огромные последствия в условиях палестино-израильского конфликта. "Остин, будь он на работе, должен был бы направиться в Белый дом и, наконец, к президенту и его помощникам по национальной безопасности", - указывается в статье.

Вечером 1 января глава Пентагона был госпитализирован в Национальный медицинский центр Уолтера Рида (штат Мэриленд), а 2 января некоторые его полномочия были переданы его заместителю Кэтлин Хикс. В опубликованном во вторник заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны рак простаты, 1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений и была проведена хирургическая операция. Специалисты сообщили, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что это может быть долгим процессом.

Члены Конгресса США ранее потребовали от Остина пояснить, почему Пентагон не сообщил своевременно общественности и властям о его госпитализации. Газета Politico уточнила, что Минобороны три дня держало в тайне от Белого дома информацию о месте пребывания министра. Во вторник комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей начал расследование обстоятельств госпитализации министра обороны.