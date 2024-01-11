Лидер "Ансар Аллах" считает эффективными действия хуситов в Красном море

Абдель Малек аль-Хуси также заявил, что действия хуситов нанесли Израилю "огромные экономические потери и оказали широкое влияние на тех, кто поддерживает его"

ДУБАЙ, 11 января. /ТАСС/. Лидер йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси назвал эффективными действия хуситов, которые с середины ноября атакуют коммерческие суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

"Позиция Йемена по предотвращению пересечения Красного моря кораблями, связанными с Израилем, и нанесению ударов по ним является очень эффективной и действенной", - сказал аль-Хуси, выступление которого транслировал телеканал Al Masirah.

Лидер движения также заявил, что действия хуситов нанесли Израилю "огромные экономические потери и оказали широкое влияние на тех, кто поддерживает его". Как подчеркнул аль-Хуси, формирование международной коалиции для обеспечения свободы навигации в Красном море не повлияет на решение "Ансар Аллах" атаковать коммерческие суда, которые движение считает связанными с Израилем.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море. В ответ власти США приступили к проведению операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.