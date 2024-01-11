Times: Сунак обсудит с членами кабмина Британии возможность ударов по позициям хуситов

Журналист газеты Стивен Суинфорд отметил, что в операции могут быть задействованы ВВС и ВМС королевства

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак проведет в четверг заседание в видеоформате с членами кабмина, в ходе которого обсудят возможный ответ западной коалиции на действия йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" в Красном море. Об этом сообщил журналист газеты The Times Стивен Суинфорд в X (ранее Twitter).

Предполагается, что темой обсуждения станут "военные удары Великобритании и США против хуситов в Йемене". Суинфорд отметил, что в операции могут быть задействованы ВВС и ВМС королевства.

Он добавил, что утром 11 января состоялось заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra, а позже прошла встреча Совета национальной безопасности Великобритании. "Похоже, события развиваются стремительно", - написал журналист.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении начать в Красном море операцию Prosperity Guardian. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова, Франция.