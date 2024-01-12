СМИ: подразделения израильской армии штурмуют Тулькарм

Телеканал Al Mayadeen передает, что военные еврейского государства также блокировали и атакуют лагерь палестинских беженцев Нур-Шамс

РАБАТ, 12 января. /ТАСС/. Подразделения израильской армии штурмуют город Тулькарм, расположенный на севере Западного берега реки Иордан. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его данным, военные еврейского государства также блокировали и атакуют лагерь палестинских беженцев Нур-Шамс, расположенный в нескольких километрах к востоку от Тулькарма. Происходят столкновения с участием бойцов группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющейся боевым крылом палестинского движения ХАМАС, отмечает канал.

Также израильская армия штурмует населенный пункт Ябад, находящийся к юго-западу от Дженина. По данным Al Mayadeen, палестинцы оказывают сопротивление военным.