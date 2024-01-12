NBC: США и Великобритания выпустили крылатые ракеты Tomahawk по объектам в Йемене

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Американские и британские военные нанесли удары по объектам в Йемене, выпустив с кораблей крылатые ракеты Tomahawk. Об этом сообщил в четверг телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, США и Великобритания нанесли удары также по судам йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" вблизи Йемена и сбили несколько дронов.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался прямо отвечать на вопрос о возможном проведении Соединенными Штатами наступательной операции в связи с атаками йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" на суда в Красном море.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам СЕНТКОМ, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море. В ответ власти США приступили к проведению операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.