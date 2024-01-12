Столица Йемена подвергается бомбардировкам ВС США и Британии - ТВ

РАБАТ, 12 января. /ТАСС/. Столица Йемена - город Сана, а также ряд других населенных пунктов в ночь на пятницу подвергаются бомбардировкам американской и британской авиации. Об этом, как передает катарский телеканал Al Jazeera, заявили в руководстве йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Под интенсивными обстрелами находится портовый город Ходейда (на западе Йемена), где, по данным Al Hadath, вооруженные силы США и Великобритании наносят удары по объектам хуситов. Также США и Великобритания бомбят лагеря "Ансар Аллах" в провинции Хаджа.

По сведениям Al Hadath, удары по позициям хуситов наносятся с самолетов, кораблей и подводных лодок.