СМИ: международный аэропорт Саны в Йемене подвергся бомбардировке

По данным телеканала Sky News Arabia, американо-британская коалиция наносит авиаудары по провинциям Сана, Эль-Ходейда, Саада и Дамар

РАБАТ, 12 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Саны в Йемене подвергся массированной бомбардировке. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По его данным, американо-британская коалиция наносит авиаудары по международному аэропорту Саны и провинциям Сана, Эль-Ходейда, Саада и Дамар.

Ранее, согласно его информации, вооруженные силы США и Великобритании начали военную операцию против йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Активно обстреливаются окрестности портового города Ходейда.