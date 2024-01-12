Представители администрации Байдена уведомили Конгресс о планах нанести удар по хуситам

Как отмечает телеканал CNN, США и Великобритания нанесли удары по "множественным целям" мятежников на территории Йемена

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Представители администрации президента США Джо Байдена проинформировали в четверг руководство Конгресса о планах нанести удары по объектам хуситов в Йемене. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как отмечает телеканал, США и Великобритания нанесли удары по "множественным целям" хуситов на территории Йемена.

Пентагон и Белый дом пока не ответили на запросы ТАСС о комментарии.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался прямо отвечать на вопрос о возможном проведении Соединенными Штатами наступательной операции в связи с атаками йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" на суда в Красном море.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам СЕНТКОМ, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море. В ответ власти США приступили к проведению операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.