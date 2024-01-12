Хуситы грозят ударить по базам США и Британии в регионе, если те расширят боевые действия

РАБАТ, 12 января. /ТАСС/. Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) нанесет удары по базам США и Великобритании в регионе, если эти две страны расширят масштаб боевых действий. Об этом заявил катарскому телеканалу Al Jazeera представитель руководства хуситов Абдулла бен Амер.

"Если Вашингтон и Лондон расширят боевые действия, мы нанесем удар по их базам в регионе", - сказал он.

"Наши объекты подверглись молниеносным атакам, и мы без колебаний ответим. У нас есть возможности, которые позволяют нам вести законную самооборону", - подчеркнул член руководства "Ансар Аллах". По его словам, "Вашингтон и Лондон должны нести ответственность за милитаризацию Красного моря".

"Мы продолжим наши операции в Красном море до тех пор, пока не закончится агрессия против Газы", - подытожил бен Амер.

Ранее в ночь на пятницу вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану, Сааду, Ходейду, Таиз и Дхамар.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.