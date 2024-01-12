МО Британии заявило, что королевские ВВС нанесли удары по двум объектам хуситов в Йемене

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. ВВС Великобритании нанесли удары по двум объектам мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене - аэродрому в Аббсе и площадке для запуска беспилотников в Бани. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

"Четыре самолета королевских ВВС Typhoon при поддержке самолета-заправщика Voyager использовали управляемые бомбы Paveway IV, чтобы нанести точные удары по двум объектам хуситов. Одним из них был объект в Бани на северо-западе Йемена, который использовался для запуска разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ряд зданий, использовавшихся для управления БПЛА стал целями наших самолетов", - говорится в заявлении. "Другим объектом, по которому наши самолеты нанесли удар, стал аэродром в Аббсе. Разведка показала, что он использовался для запуска как крылатых ракет, так и БПЛА над Красным морем. Несколько ключевых целей на аэродроме были зафиксированы и поражены нашими самолетами", - сообщили в Минобороны королевства.

"При планировании ударов особое внимание было уделено минимизации любых рисков для гражданского населения. Любые подобные риски были снижены еще сильнее после решения совершить удары ночью. Подробные результаты ударов еще изучаются, но первые данные говорят о том, что возможности хуситов угрожать торговому судоходству были подорваны, а наша приверженность защите морских путей, на которые приходится порядка 15% мировых морских перевозок и которые жизненно важны для глобальной экономики, была широко продемонстрирована", - сказано в заявлении.

В ночь на пятницу вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану, Сааду, Ходейду, Таиз и Дамар. После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.