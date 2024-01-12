В Конгрессе заявили, что Байдену следовало уведомить его перед атаками на объекты хуситов

Как указал член Палаты представителей Конгресса Ро Кханна, "это первая статья конституции"

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден должен был уведомить Конгресс, прежде чем наносить удары по позициям мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене. Такое мнение высказал член Палаты представителей Конгресса США Ро Кханна.

"Президент должен был обратиться к Конгрессу, прежде чем наносить удар по хуситам в Йемене и втягивать нас в еще один конфликт на Ближнем Востоке. Это первая статья конституции. Я буду настаивать на этом независимо от того, демократ или республиканец возглавляет Белый дом", - написал Кханна на странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Телеканал CNN информировал, что США и Великобритания нанесли удары по "множеству целей" хуситов на территории Йемена. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердили нанесение ударов по позициям хуситов в Йемене.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.