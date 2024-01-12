США заявили, что Запад нанес в Йемене удары по местам дислокации ракет хуситов

Представитель американской администрации заявил, что эти действия призваны подорвать и снизить потенциал хуситов, угрожающих мировой торговле и свободе судоходства

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. США, Великобритания и их партнеры нанесли в Йемене удары, в частности, по местам дислокации ракет, радиолокационным станциям (РЛС) и беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга на специальном брифинге для журналистов, посвященном военной операции против хуситов.

"Эти действия (удары - прим. ТАСС) призваны подорвать и снизить потенциал хуситов, угрожающих мировой торговле и свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира. Среди целей были ракеты, радиолокационные станции и беспилотные летательные аппараты хуситов. Эти средства играют центральную роль в кампании хуситов против торгового судоходства в международных водах", - рассказал чиновник.

По его версии, удар был нанесен "в ответ на продолжающиеся и усиливающиеся при поддержке Ирана атаки хуситов на торговые суда, следующие через Красное море". ВС США и Великобритании при поддержке Австралии, Канады и Нидерландов нанесли удары по контролируемым хуситами районам в Йемене, пояснил представитель американской исполнительной власти.

Он подчеркнул, что удары были нанесены "в ответ на одну из крупнейших на сегодняшний день атак хуситов в Красном море, совершенную ранее на этой неделе, во вторник, 9 января, когда были выпущены около 20 беспилотников и множество ракет". Они были перехвачены американскими и британскими силами. Если бы не ВС Великобритании и США, добавил чиновник, хуситы могли бы потопить суда.

"Эти безрассудные атаки непосредственно затронули граждан, грузы и интересы в торговой сфере более чем 50 стран", - сказал он. Так, "более десятка судоходных компаний в настоящее время изменили маршрут движения судов в район мыса Доброй Надежды, что увеличивает стоимость перевозок и страхования и негативно сказывается на мировой экономике", считают американские власти.