США заявили об отсутствии прямых ответных шагов хуситов в связи с ударами Запада в Йемене

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Представитель американской администрации отметил, что Соединенные Штаты не будут удивлены таким действиям

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Прямых ответных шагов хуситов в связи с ударами США и Великобритании в Йемене пока не последовало. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга на специальном брифинге для журналистов, посвященном военной операции против хуситов.

"Касательно вопроса об ответных действиях хуситов, на данный момент нет никаких прямых ответных шагов, направленных против США и членов коалиции", - рассказал чиновник. При этом он добавил, что США не будут удивлены, если хуситы сделают какие-то ответные шаги в связи с ударами Запада в Йемене.

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