12 января, 01:31,
обновлено 12 января, 01:42
Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

США заявили об отсутствии прямых ответных шагов хуситов в связи с ударами Запада в Йемене

Представитель американской администрации отметил, что Соединенные Штаты не будут удивлены таким действиям

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Прямых ответных шагов хуситов в связи с ударами США и Великобритании в Йемене пока не последовало. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга на специальном брифинге для журналистов, посвященном военной операции против хуситов.

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"Касательно вопроса об ответных действиях хуситов, на данный момент нет никаких прямых ответных шагов, направленных против США и членов коалиции", - рассказал чиновник. При этом он добавил, что США не будут удивлены, если хуситы сделают какие-то ответные шаги в связи с ударами Запада в Йемене.
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