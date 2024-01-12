CNN: США заранее готовились к нанесению ударов по Йемену

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

По информации телеканала, атаки хуситов 9 января, целями которых были в том числе американские суда, стали "последней каплей для президента Соединенных Штатов Джо Байдена"

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена вела подготовку к удару по позициям йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" за некоторое время до 9 января, когда хуситы совершили крупную атаку сразу на несколько судов. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо в американской администрации.

По его сведениям, атаки хуситов 9 января, целями которых были в том числе американские суда, стали "последней каплей для президента США Джо Байдена", после которой американский лидер дал "зеленый свет" на удары по Йемену, "однако подготовка [к нанесению ударов] велась уже некоторое время" до этого.

9 января Центральное командование США ВС США сообщило, что были отражены атаки 18 БПЛА, 2 противокорабельных крылатых ракет и 1 противокорабельной баллистической ракеты.