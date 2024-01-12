В Ирландии заявили, что ЕС должен предоставлять убежище украинцам до окончания конфликта

Лео Варадкар сообщил, что необходимо договориться о том, как продолжать обеспечивать их защиту и после окончания срока действия Директивы о временной защите

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар считает, что Евросоюз должен предоставлять убежище гражданам Украины и после окончания в марте 2025 года срока действия нынешней Директивы о временной защите.

По его словам, необходимо договориться о том, как продолжать обеспечивать защиту беженцев после этой даты. "Считаю, что, пока бушует эта война, ЕС должен предоставлять возможности для граждан Украины искать убежища в странах-членах", - приводит его высказывание газета The Irish Times. "Надо будет принять решение, продлим ли мы действие Директивы о временной защите, и я ожидаю, что мы это сделаем", - добавил Варадкар.

Как признал ранее глава правительства республики, Ирландия сталкивается с серьезными трудностями при размещении беженцев с Украины и из других стран. За последние два года Дублин, как напомнил Варадкар, принял "более 100 тыс. человек с Украины и из других стран". Ирландия не в состоянии, согласно его заявлению, "продолжать добровольный прием беженцев, пока не будет решен вопрос их размещения" на общеевропейском уровне.

Согласно сообщению Еврокомиссии (ЕК), действие Директивы о временной защите было продлено до марта 2025 года. ЕК считает, что "причины для временной защиты сохраняются" и такая мера стала "необходимой и адекватной реакцией на текущую нестабильную ситуацию, которая еще не способствует безопасному и долгосрочному возвращению тех, кто пользуется временной защитой в ЕС".