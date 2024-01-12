СМИ: Израиль был заранее уведомлен об ударах США по Йемену и готовится к ответу хуситов

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

По данным портала Axios, еврейское государство находится в "состоянии повышенной готовности к любым действиям" со стороны мятежников и "других проиранских группировок"

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Израиль был заблаговременно извещен об ударах США по йеменской территории и готовится к ответу со стороны мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Как указал неназванный израильский чиновник, еврейское государство находится в "состоянии повышенной готовности к любым действиям" со стороны мятежников и "других проиранских группировок".

Американские чиновники в свою очередь отметили, что Соединенные Штаты также ожидают реакции со стороны хуситов и "готовы нанести новые удары, если потребуется".