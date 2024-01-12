ВМС Индии выделили 6-10 кораблей для предотвращения атак на суда в Аравийском море

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По данным агентства ANI, военные корабли следят за ситуацией

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 января. /ТАСС/. Военно-морские силы Индии привлекли к мониторингу ситуации в области безопасности в Аравийском море и Аденском заливе от 6 до 10 крупных кораблей. Об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на информацию военных.

"От 6 до 10 крупных боевых кораблей ВМС Индии, включая эсминцы, фрегаты и патрульные корабли, развернуты в Аравийском море и Аденском заливе с особым вниманием к территории вблизи побережья Сомали для предотвращения пиратства и атак беспилотников на торговые суда", - приводит агентство информацию источника.

"Индийские военные корабли следят за ситуацией, чтобы предотвратить любые инциденты на море", - указано в сообщении.