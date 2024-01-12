Глава МИД Великобритании заявил о стремлении обеспечить безопасность в Красном море

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Дэвид Кэмерон сообщил, что удар по позициям хуситов также был нанесен для свободы судоходства

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Великобритания решила вместе с США нанести удары по позициям хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" для обеспечения безопасности своих судов и свободы судоходства в Красном море. С таким утверждением выступил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

"Соединенное Королевство и США осуществили прицельные удары по военным объектам хуситов в Йемене. Безопасность британских судов и свобода навигации по всему Красному морю имеет первостепенное значение, и именно поэтому мы действуем", - написал министр в X (ранее Twitter).

В свою очередь заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в эфире радиостанции Times Radio заявил, что действия Британии и США были предприняты в целях самообороны, чтобы "защититься от дальнейших нападений на корабли, когда они занимаются законной и разумной деятельностью".