МИД Нидерландов заявил об оказании лишь технической поддержки для ударов по Йемену

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Глава нидерландского МИД Брюинс Слот отметила, что страна выделила одного офицера для участия в операции

ГААГА, 12 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявила, что нидерландская сторона лишь помогала США и Великобритании бить по позициям йеменских хуситов, но сама удары не наносит.

"Нидерланды оказывают поддержку для обеспечения этих точечных ударов [по позициям хуситов] и выделила одного офицера [для участия в операции]", - сказано в ее сообщении в социальной сети X (ранее Twitter).

Как отмечает портал Dutch News, глава МИД и министр обороны Кайса Оллонгрен сообщили депутатам в ходе брифинга, что Нидерланды оказывают союзникам военную помощь "неоперационного" характера.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.