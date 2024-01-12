Дания поддержала атаку США и Британии на объекты в Йемене

Если хуситам удастся перекрыть Красное море и Суэцкий канал для международных перевозок, то это приведет к росту издержек, заявил министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен

СТОКГОЛЬМ, 12 января. /ТАСС/. Правительство Дании выразило поддержку США и Британии, атаковавшим минувшей ночью объекты йеменских мятежников-хуситов.

"Вместе с широким кругом других стран мы послали четкий сигнал о том, что хуситы должны прекратить свои атаки. Это не было услышано. Поэтому правительство вместе с группой стран полностью поддерживают ответные действия возглавляемых США сил в Йемене. Это мы выразили в совместном заявлении", - заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в интервью Danmarks Radio.

Он отметил, что, если хуситам удастся перекрыть Красное море и Суэцкий канал для международных перевозок, то это приведет к росту издержек, так как этот маршрут используют 12% гражданских судов.

Ранее кабинет министров объявил о том, что Дания выделяет фрегат для международной коалиции, созданной для патрулирования этого важного фарватера с целью охраны судоходства. "Мы сами намерены отправить фрегат для участия в морской операции, которая защитит свободное судоходство в этом районе. То, что США и группа других стран предпринимают более наступательные действия, является положительным во всех отношениях", - прокомментировал Расмуссен.

В ночь на 12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты хуситов в городах Йемена, включая Дамар, Сааду, Сану, Таиз и Ходейду. Американский президент Джо Байден заявил, что удар был нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и носит оборонительный характер. В администрации США отметили, что были атакованы места дислокации ракет, беспилотных летательных аппаратов и радиолокационные станции мятежников.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы объявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.