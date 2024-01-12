Германия назвала удары США и Британии по хуситам соответствующими Уставу ООН

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Незаконные нападения хуситов на суда в Красном море осудили во всем мире, включая СБ ООН, напомнили в германском МИД

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Удары США и Великобритании по объектам в Йемене нанесены с целью предотвращения нападений мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" на суда в Красном море и соответствуют Уставу ООН. Такую точку зрения высказал МИД Германии на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"На протяжении нескольких недель хуситы агрессивно атакуют торговые суда и военные корабли в Красном море и берут в заложники членов экипажей. Эти незаконные нападения были осуждены во всем мире, включая Совет Безопасности ООН", - говорится в заявлении германского ведомства.

"Сегодняшний ответ США и Великобритании направлен против военных объектов хуситов в Йемене с целью предотвращения будущих атак и соответствует Уставу ООН", - заявили в МИД ФРГ. При этом в министерстве подчеркнули, что целью властей Германии "остается деэскалация ситуации и восстановление стабильности в Красном море".

В ночь на 12 января британские и американские вооруженные силы, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Дамар, Сааду, Сану, Таиз и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удар был нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и носит оборонительный характер. В администрации США указали, что были атакованы места дислокации ракет, беспилотных летательных аппаратов и радиолокационные станции мятежников.