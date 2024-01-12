Хуситы заявили, что изучают варианты ответа на удары Британии и США по Йемену

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Ответ должен последовать "в ближайшее время", утверждает официальный представитель радикальной организации Мухаммед Абдель Салям

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Йеменское движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах" рассматривает возможные варианты ответа на удары, нанесенные Великобританией и США по территории арабской страны. Об этом заявил официальный представитель радикальной организации Мухаммед Абдель Салям в комментарии катарскому телеканалу Al Jazeera.

"Вооруженные силы [хуситов] в настоящее время изучают возможные варианты ответа", - отметил Абдель Салям, добавив, что, с его точки зрения, ответ должен последовать "в ближайшее время".

Ранее военный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа сообщил, что хуситы после американо-британских ударов будут атаковать "источники угрозы" как на суше, так и на море.