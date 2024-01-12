Глава МИД ФРГ заявила о поддержке ударов США и Британии по хуситам

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Анналена Бербок заявила, что удары были нанесены "в соответствии с индивидуальным и коллективным правом на самооборону Устава ООН"

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Правительство Германии поддерживает военные удары США и Великобритании по объектам мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Реакция [США и Великобритании] пользуется нашей политической поддержкой", - приводит ее слова агентство DPA. Бербок считает, что удары США и их партнеров были нанесены "в соответствии с индивидуальным и коллективным правом на самооборону Устава ООН".

Отвечая на вопрос, готово ли правительство ФРГ участвовать в мерах по защите судоходства в Красном море, министр отметила, что ЕС сейчас изучает, как можно способствовать стабилизации ситуации.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.