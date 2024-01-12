Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Внешнеполитическое ведомство страны призвало "все стороны прекратить эскалацию и военные действия"

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Оман осудил удары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене, выразив обеспокоенность применением военной силы со стороны "дружественных стран". Об этом говорится в заявлении оманского внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел с большой обеспокоенностью следит за американо-британскими бомбардировками, затронувшими несколько городов братской Йеменской Республики, и может лишь осудить применение военной силы со стороны дружественных стран, в то время как Израиль упорствует в бомбардировках, жестокой войне и блокаде сектора Газа, избегая какой-либо ответственности и наказания", - указано в заявлении, распространенном Оманским информационным агентством.

Как отмечается в документе, власти Омана неоднократно предупреждали о рисках расширения конфликта в Ближневосточном регионе "в результате продолжающейся израильской агрессии против оккупированных палестинских территорий". В этой связи ведомство призвало "все стороны прекратить эскалацию и военные действия", а также сосредоточить усилия на устранении "настоящих причин кризиса".