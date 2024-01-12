Reuters: Италия отказалась от участия в ударах США и Британии по хуситам

По данным агентства, республика намерена придерживаться "умиротворяющей" политики в Красном море, избегая военной конфронтации

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Великобритания предлагали Италии принять участие в нанесении ударов по объектам йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах", но власти республики отказались. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве страны.

Как указал собеседник агентства, чтобы присоединиться к атакам, Италии потребовалось бы одобрение парламента, а это заняло бы время. Источник подчеркнул, что республика намерена придерживаться "умиротворяющей" политики в Красном море, избегая военной конфронтации.

Ранее американский президент Джо Байден подтвердил нанесение США и Великобританией в ночь на 12 января ударов по позициям мятежников в Йемене. Как указывалось в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, операция была проведена "Вооруженными силами США совместно с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов" в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море. Целями стали места дислокации ракет, БПЛА и радиолокационные станции хуситов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы объявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.